Оценка численности населения: в Киеве живет 3,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Численность населения города составляет 3,7 млн человек. Об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции по результатам оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.
"В городе Киев живет 3,7 млн человек. Меня это поразило, я думал, что будет меньше", - сказал он.
По словам Дубилет, пока его команда сделала распределение по некоторым областям и по городу Киев.
"Если смотреть на официальные данные - есть одно деление людей по Украине, а если посмотреть на другие данные, мы видим, что в малых городах обычно фактически меньше людей находится, чем официально, а в больших, например в Киеве, областных центрах - гораздо больше", - добавил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, Дубилет назвал численность населения Украины.