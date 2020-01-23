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Оценка численности населения: в Киеве живет 3,7 млн человек

Киев • УНН

 • 35862 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Численность населения города составляет 3,7 млн человек. Об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции по результатам оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.

Оценка численности населения: в Киеве живет 3,7 млн человек

"В городе Киев живет 3,7 млн человек. Меня это поразило, я думал, что будет меньше", - сказал он.

По словам Дубилет, пока его команда сделала распределение по некоторым областям и по городу Киев.

"Если смотреть на официальные данные - есть одно деление людей по Украине, а если посмотреть на другие данные, мы видим, что в малых городах обычно фактически меньше людей находится, чем официально, а в больших, например в Киеве, областных центрах - гораздо больше", - добавил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Дубилет назвал численность населения Украины.

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