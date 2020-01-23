Оцінка чисельності населення: у Києві мешкає 3,7 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Чисельність наявного населення міста Київ складає 3,7 млн осіб. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час прес-конференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.
"У місті Київ мешкає 3,7 млн людей. Мене це вразило, я думав, що буде менше", - сказав він.
Зі слів Дубілета, поки його команда зробила розподіл по деяких областях та по місту Київ.
"Якщо дивитись на офіційні дані - є один розподіл людей по Україні, а якщо подивитись на інші дані, ми бачимо, що у малих містах зазвичай фактично менше людей знаходиться, ніж офіційно, а у великих, наприклад у Києві, обласних центрах – набагато більше", - додав міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, Дубілет назвав чисельність наявного населення України.