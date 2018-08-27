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Отравленному "Новичком" британцу в больнице становится хуже - СМИ

Киев • УНН

 • 9744 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Состояние здоровья жителя Британии Чарльза Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери месяц назад, ухудшилось в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Отравленному "Новичком" британцу в больнице становится хуже - СМИ

"Я разговаривал с ним по телефону, проблемы со зрением ухудшаются: в глазах двоится. Он не может двигать руками и ногами, у него менингит. Чувствует себя он очень плохо", - рассказал брат пострадавшего Мэттью.

Сейчас Чарли находится в интенсивной терапии где получает антибиотики.

Мэттью Роули считает, что его брат мог подхватить тяжелую болезнь из-за того, что его организм сильно ослаб после месяца лечения от последствий отравления "Новичком".

Напомним, Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в Эймсбери, на прошлых выходных был снова доставлен в больницу, потому что имеет проблемы со зрением.

44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", той же нервно паралитического вещества, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджесс умерла. Следователи возбудили дело об убийстве. Сам Роули пришел в себя и был допрошен полицией.

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