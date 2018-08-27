Отруєному "Новічком" британцю у лікарні стає гірше - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Стан здоров’я жителя Британії Чарльза Роулі, який отруївся нервово-паралітичною речовиною "Новічок" в Еймсбері місяць тому, погіршився у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
"Я розмовляв з ним телефоном, проблеми з зором погіршуються: в очах двоїться. Він не може рухати руками і ногами, в нього менінгіт. Почуває себе він дуже погано", - розповів виданню брат потерпілого Меттью.
Зараз Чарлі знаходиться в інтенсивній терапії де отримує антибіотики.
Меттью Роулі вважає, що його брат міг підхопити важку хворобу через те, що його організм сильно ослаб після місяця лікування від наслідків отруєння "Новічком".
Нагадаємо, Чарльз Роулі, який постраждав у результаті отруєння в Еймсбері, на минулих вихідних був знову доставлений в лікарню, бо має проблеми із зором.
44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву. Ввечері 8 липня Скотленд-Ярд повідомив, що Стерджес померла. Слідчі порушили справу про вбивство. Сам Роулі прийшов до тями і був допитаний поліцією.