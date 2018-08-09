Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла - специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество больных достигло 92 человек, из них 12 детей.