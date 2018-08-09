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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области. Об этом сообщил начальник столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире Радио НВ, передает УНН.

Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла - специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество больных достигло 92 человек, из них 12 детей.

Украинские Национальные Новости

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