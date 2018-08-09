Отруєння шаурмою у Києві: з'ясували, хто постачав м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Курятину для шаурми, якою масового отруїлися в Києві, привозили від одного виробника з Житомирської області. Про це повідомив начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан в ефірі Радіо НВ, передає УНН.
За його словами, постачальнику загрожує штраф або позбавлення волі на шість років. Покарання має визначити суд.
Рубан також підтвердив інформацію про те, що збудником інфекції стала сальмонела - фахівці отримали результати аналізів зі складів, де зберігали неякісну курятину.
Нагадаємо, у Києві масово потруїлися шаурмою. На 7 серпня кількість хворих сягнула 92 людей, із них 12 дітей.