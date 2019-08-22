Отравление морепродуктами в Бердянске: еще два человека в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С 19 человек, отравившихся морепродуктами в Бердянске двое остаются в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бердянского городского совета.
“По информации директора КУ СМР „Бердянское территориальное медицинское объединение“ Дмитрия Егорова в больницу поступило 19 человек, двое из которых дети. Сегодня на стационарном лечении находятся двое взрослых, которые в ближайшее время будут выписаны”, — говорится в сообщении.
Также, представитель Госпотребслужбы Виктория Захаренко сообщила, что с 18 по 20 августа проводились неоднократные проверки территорию ярмарки по пр. Восточном, организацией которого занимается КП “Центральный рынок”, где приобрели морепродукты большинство заболевших. Но субъект, который осуществлял деятельность на этом месте, не появился. Администрация рынка предоставила ответ, что в этот период такой субъект не осуществлял деятельность. И по данным, которые были взяты в администрации рынка, этот житель из города Донецк по постоянному месту жительства согласно его прописки, и возможно в городе его уже наверное нет. Также с 18 по 20 августа было составлено 18 протоколов и изъято из обращения 110 кг рыбной продукции.
“В ходе проверок Центрального рынка и территории ярмарки по пр. Восточный были выявлены нарушения. Все они изложены в письме, которое после проверки были направлены директору рынка с рекомендациями запретить реализацию рыбы вяленой, охлажденной, замороженной, копченой и другой, а также морепродуктов без соблюдения температурного режима, установленного производителем, и условий реализации”, — указывается в сообщении.
Напомним, 19 человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске.
Большинство пострадавших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.