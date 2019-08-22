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Отруєння морепродуктами у Бердянську: ще двоє осіб у лікарні

Отруєння морепродуктами у Бердянську: ще двоє осіб у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 19 осіб, які отруїлися морепродуктами у Бердянську ще двоє залишаються у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Бердянської міської ради.

“За інформацією директора КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання“ Дмитра Єгорова до лікарні надійшло 19 осіб, двоє з яких діти. На сьогодні на стаціонарному лікуванні знаходяться двоє дорослих, які найближчим часом будуть виписані”, — йдеться в повідомленні.

Також, представник Держпродспоживслужби Вікторія Захаренко повідомила, що з 18 по 20 серпня проводилися неодноразові перевірки територію ярмарку по пр. Східному, організацією якого займається КП “Центральний ринок”, де придбали морепродукти більшість захворівших. Але суб’єкт, який здійснював діяльність на цьому місці, не з’явився. Адміністрація ринку надала відповідь, що у цей період такий суб’єкт не здійснював діяльність. І за даними, які було взято в адміністрації ринку, що цей мешканець з міста Донецьк за постійним містом проживання згідно його прописки, та можливо у місті його вже напевно немає. Також з 18 по 20 серпня було складено 18 протоколів і вилучено з обігу 110 кг рибної продукції.

“У ході перевірок Центрального ринку та території ярмарку по пр. Східний були виявлені порушення. Усі вони викладені у листі, який після перевірки було направлено директору ринку з рекомендаціями заборонити реалізацію риби в’яленої, охолодженої, замороженої, копченої та іншої, а також морепродуктів без дотримання температурного режиму, встановленого виробником, та належних умов реалізації”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 19 людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську.

Більшість постраждалих пов’язують своє захворювання з придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.

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