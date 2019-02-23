Отравление алкоголем в Индии: число жертв выросло до 50

Ранее агентство Reuters информировало о 17 погибших и 40 госпитализированных.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны. В свою очередь издание Times of India сообщает о 35 жертвах и более 50 пострадавших.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Как сообщал УНН, самый быстрый поезд в Индии столкнулся с коровой на следующий день после запуска.