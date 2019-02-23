Отруєння алкоголем в Індії: кількість жертв зросла до 50
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Не менш 50 людей загинули в результаті отруєння неякісним алкоголем на північному сході Індії. Як повідомило в п’ятницю агентство Associated Press з посиланням на представника поліції, ще близько 50 людей постраждали, передає УНН з посиланням також на Al Jazeera.
Раніше агентство Reuters інформувало про 17 загиблих і 40 госпіталізованих.
За даними поліції, жертвами стали в основному працівники чайних плантацій в штаті Ассам. Вони вживали неякісний лікер, в складі якого був метанол. Працівники вживали спиртні напої, відзначаючи отримання зарплати.
Власник підприємства, що виготовило алкоголь, і ще чотири людини затримані. В свою чергу видання Times of India повідомляє про 35 жертв та понад 50 постраждалих.
На початку лютого в штатах Уттар-Прадеш і Уттаракханд на півночі Індії після вживання неякісного спиртного загинули понад 110 осіб.
Як повідомляв УНН, найшвидший потяг в Індії зіткнувся з коровою на наступний день після запуску.