Отруєння алкоголем в Індії: кількість жертв зросла до 50

Раніше агентство Reuters інформувало про 17 загиблих і 40 госпіталізованих.

За даними поліції, жертвами стали в основному працівники чайних плантацій в штаті Ассам. Вони вживали неякісний лікер, в складі якого був метанол. Працівники вживали спиртні напої, відзначаючи отримання зарплати.

Власник підприємства, що виготовило алкоголь, і ще чотири людини затримані. В свою чергу видання Times of India повідомляє про 35 жертв та понад 50 постраждалих.

На початку лютого в штатах Уттар-Прадеш і Уттаракханд на півночі Індії після вживання неякісного спиртного загинули понад 110 осіб.

Як повідомляв УНН, найшвидший потяг в Індії зіткнувся з коровою на наступний день після запуску.