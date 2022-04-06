Получить медицинские услуги за границей можно с туристическим полисом от ARX
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Страховая компания ARХ работает с первого дня военного положения. Все полисы туристического страхования действительны и покрываются, передает УНН.
Полис туристического страхования – это реальная возможность получить медицинские услуги за рубежом.
Такие услуги можно получить, приобретя полис туристического страхования. Сейчас это можно сделать, уже прибывая за границей.
Оформить можно самостоятельно с легкостью на нашем сайте ARX.
В настоящее время в полис включены опции, которых не было раньше, и они очень помогают получить услуги.
Что надо знать сейчас
• Полис можно приобрести, уже находясь за границей
• Увеличен возрастной диапазон с 1-75 лет до 0-85 лет
• Если вы впервые приобретаете туристическое страхование уже находясь за границей, то по вашему полису будет действовать временная франшиза в 3 дня с момента покупки туристического страхования по некоторым обращениям.
• Это означает, что если страховой случай произойдет в течение 3 дней, некоторые услуги клиент частично будет оплачивать самостоятельно, и это:
Оказание неотложной амбулаторной помощи в медицинских учреждениях или дипломированным врачом и оплата лекарств, назначенных в результате такой консультации;
Неотложная стоматологическая помощь.
Остальные риски, указанные ниже, покрываются с даты, указанной в полисе, без применения франшизы:
• Скорая неотложная помощь;
• Предоставление неотложной стационарной помощи в медицинских учреждениях;
• Медицинская транспортировка;
• Медицинская эвакуация/репатриаци
Также сейчас в полис страхования включена Телемедицина, или возможность получить онлайн консультацию с врачом из Украины.
Услуга предусматривает получение заключения врача и электронный рецепт, согласно которому в большинстве стран есть возможность получить лекарства в аптеках
Услуга предоставляется партнером ARX – Medikit.
Услуга доступна всем клиентам ARX по всем действующим и новым договорам страхования в мобильном приложении MyARX. По действующим договорам следует выбрать услугу "Консультация врача онлайн" и перейти на сайт партнера ARX. Далее необходимо ввести адрес электронной почты, который потребуется для получения заключения врача и другой информации, которая может понадобится в дальнейшем.
Услуга доступна 24/7 без ограничений и исключений, консультация предоставляется как докторами общей практики, семейными врачами, так и докторами узких специальностей. По завершении консультации клиент может получить на свою электронную почту заключение врача и электронный рецепт.
Скачав приложение MyARX, можно также получить другие преимущества – получить свои договоры страхования, подключить договоры страхования для членов семьи, иметь к ним доступ даже при отсутствии мобильного интернета, получить более быстрый и удобный доступ к живому чату с сотрудниками ARX, актуальную контактную информацию, получать важные сообщения от ARX.
Если во время пребывания за границей у вас наступил страховой случай и вы потратили свои средства, то, имея полис медицинского страхования, вы можете подать заявление на возмещение, все еще находясь за границей.
Список документов и шаблон заявления находится здесь.
В условиях военного положения в Украине весь перечень документов по страховому случаю отправлять по адресу [email protected]
Контакты для обращения:
С 8:00 – 17:00 (по киевскому времени) – просим обращаться в Viber по номеру +380 (97) 891 44 26, или +48221881299, круглосуточно
+ 38 044 500 14 14 – многоканальный круглосуточный телефон
+ 38 044 500 14 10 - для клиентов Укрсиббанка
+ 38 093 702 85 55 - номер для отправки SMS-сообщений
Оставить заявку можно также по электронной почте: [email protected]
[email protected]
Дополнительные многоканальные номера в туристических странах:
(стоимость звонков – соответственно местным тарифам на связь)
Болгария+ 359 554 81 210
Турция + 90 242 524 53 22
Греция + 30 231 213 33 58
Египет + 20 110 078 34 86
Израиль + 972 337 410 65