Отримати медичні послуги за кордоном можна з туристичнім полісом від ARX

Поліс туристичного страхування — це реальна можливість отримати медичні послуги за кордоном.

Такі послуги можна отримати, придбавши поліс туристичного страхування. Наразі це можна зробити, вже прибуваючи за кордоном.

Оформити можна самостійно з легкістю на сайті ARX.

Наразі у поліс включені опції, яких не було раніше, і вони дуже допомагають отримати послуги.

Що треба знати зараз:

• Поліс можна придбати, вже знаходячись за кордоно

• Збільшено віковий діапазон застрахованих с 1-75 років до 0-85 років

• Якщо ви вперше купуєте туристичне страхування вже перебуваючи за кордоном, то за вашим полісом буде діяти часова франшиза в 3 дні з моменту купівлі туристичного страхування стосовно деяких звернень.

• Це означає, що, якщо страховий випадок трапиться протягом 3 днів, деякі послуги клієнт частково буде оплачувати самостійно, і це:

Надання невідкладної амбулаторної допомоги в медичних закладах або дипломованим лікарем та оплата ліків, призначених в результаті такої консультації;

Стоматологічна допомога.

Решта ризиків, зазначених нижче, покривається з дати, зазначеної в полісі, без застосування франшизи:

• Швидка невідкладна допомога;

• Надання невідкладної стаціонарної допомоги в медичних закладах;

• Медичне транспортування;

• Медична евакуація /репатріація

Також зараз у поліс страхування включено Телемедицину, або можливість отримати онлайн консультацію з лікарем з України. Послуга передбачає отримання висновку лікаря та електронний рецепт, за яким в більшості країн є можливість отримати ліки в аптеках.

Послуга надається партнером ARX – Medikit.

Послуга доступна всім клієнтам ARX за всіма діючими та новими договорами страхування в мобільному додатку MyARX. За діючими договорами треба обрати послугу "Консультація лікаря онлайн" та перейти на сайт партнера ARX. Далі необхідно ввести адресу електронної пошти, яка буде потрібна для отримання висновку лікаря та іншої інформації в подальшому користуванню сервісом за потреби.

Послуга доступна 24/7 без обмежень та виключень, консультацію надаються як докторами загальної практики, сімейними лікарями, так і докторами вузьких спеціальностей. По завершенню консультації клієнт має можливість отримати на свою електронну пошту висновок лікаря та електронний рецепт.

Завантаживши додаток MyARX, можна також отримати інші переваги – отримати свої договори страхування, підключити договори страхування для членів родини, мати до них доступ навіть при відсутності мобільного інтернету, отримати більш швидкий та зручний доступ до живого чату зі співробітниками ARX, актуальну контактну інформацію, отримувати важливі повідомлення від AR

Якщо під час перебування за кордоном у Вас настав страховий випадок і Ви витратили свої кошти, то маючи поліс медичного страхування Ви можете подати заяву на відшкодування, все ще находячись за кордоном.

Перелік документів та шаблон заяви знаходиться тут.

За умов військового стану в Україні, весь перелік документів за страховим можна надсилати на адресу [email protected]

Звертатися за контактами:

З 8:00 - 17:00 (за київським часом) - просимо звертатись у Viber за номером +380 (97) 891 44 26, або +48221881299, цілодобово;

+ 38044 500 14 14 – багатоканальний цілодобовий телефон;

+ 38044 500 14 10 — для клієнтів Укрсиббанку;

+ 38 093 702 85 55 - номер для відправки sms-повідомлень;

Залишити заявку можна також на електронну пошту: [email protected]

[email protected]

Додаткові багатоканальні номери в туристичних країнах:

(вартість дзвінків – відповідно місцевим тарифам на зв’язок)

Болгарія+ 359 554 81 210

Туреччина + 90 242 524 53 22

Греція + 30 231 213 33 58

Єгипет + 20 110 078 34 86

Ізраїль + 972 337 410 65