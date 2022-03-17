Получили пи***лей от Украины - спрятались, еще раз получили - снова спрятались: СБУ получила данные о военной тактике русских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. СБУ получила данные о военной тактике русских: "получили пи***лей от Украины - спрятались, еще раз получили - снова спрятались. И так по кругу... Кажется, у этой схемы есть незначительный недостаток - применять ее можно до тех пор, пока есть кому прятаться. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ.
Детали
Как свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, продлится это недолго. Ибо потери врага огромны.
Вот, что об этом говорит российский захватчик, который сейчас находится под Мариуполем: "Прячемся мы на**й. Нас е*ашат на*рен. Пид**асы е*аные говорят:" все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузит. 200-Х - море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету, на**ен".
Не спасает оккупантов даже присутствие отрядов кадыровцев: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем по**й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".