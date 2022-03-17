Получили пи***лей от Украины - спрятались, еще раз получили - снова спрятались: СБУ получила данные о военной тактике русских

Детали

Как свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, продлится это недолго. Ибо потери врага огромны.

Вот, что об этом говорит российский захватчик, который сейчас находится под Мариуполем: "Прячемся мы на**й. Нас е*ашат на*рен. Пид**асы е*аные говорят:" все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузит. 200-Х - море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету, на**ен".

Не спасает оккупантов даже присутствие отрядов кадыровцев: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем по**й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".