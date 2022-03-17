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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Отримали пі***лей від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися: СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян

Отримали пі***лей від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися: СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян

Київ • УНН

 • 128920 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян: "отримали пі***лей від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися. І так по колу... Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення СБУ.

Деталі

Як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні.

Ось, що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: "Прячемся мы на**й. Нас е*ашат на*рен. Пид**асы е*аные говорят: "Все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету, на**ен".

Не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем по**й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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