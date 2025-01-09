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Отмывало российские деньги: задержан номинальный владелец онлайн-казино "PIN-UP"

Отмывало российские деньги: задержан номинальный владелец онлайн-казино "PIN-UP"

Киев  •  УНН

 • 5988 просмотра

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Номинальный владелец онлайн-казино PIN-UP Игорь Зотько задержан за пособничество государству-агрессору. Установлено, что реальными владельцами являются россияне, которые собирали данные о пользователях и финансировали «ЛНР».

Задержан и сообщено о подозрении номинальному владельцу онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП и ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь о номинальном владельце онлайн-казино «PIN-UP» Игоре Зотько.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан и сообщено о подозрении номинальному владельцу известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)

- говорится в сообщении ОГП.

ГБР отмечает, что задержан номинальный владелец компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

По данным следствия, подозреваемый внес в уставный капитал юридического лица, занимающегося организацией азартных игр в сети Интернет, 30 млн грн, происхождение которых законным образом не подтверждено.

«Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино - граждане рф обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью веб-ресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях - клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований», - информирует ОГП.

Отмечается, что связанные с онлайн-казино лица осуществляют свою деятельность на территории так называемой «лнр», что дает возможность финансировать силовой блок, оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Задержанный длительное время находился на территории Республики Кипр, где общался с гражданами рф - бенефициарными владельцами онлайн-казино.

«Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - информирует прокуратура.

Ранее было сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино. Агентство по менеджменту активов на арестованные денежные средства приобрело облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации».

"Находится под фактическим контролем граждан рф": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up22.11.23, 18:25 • 14665 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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