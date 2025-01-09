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Відмивало російські гроші: затримано номінального власника онлайн-казино "PIN-UP"

Відмивало російські гроші: затримано номінального власника онлайн-казино "PIN-UP"

Київ • УНН

 • 23040 перегляди

Номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька затримано за пособництво державі-агресору. Встановлено, що реальними власниками є росіяни, які збирали дані про користувачів та фінансували "ЛНР".

Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП та ДБР.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про номінального власника онлайн-казино "PIN-UP" Ігоря Зотька.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

- йдеться в повідомленні ОГП.

ДБР зазначає, що затримано номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.

"Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", - інформує ОГП.

Зазначається, що пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої "лнр", що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.

Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф - бенефіціарними власниками онлайн-казино.

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - інформує прокуратура.

Раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації".

"Знаходиться під фактичним контролем громадян рф": суд підтвердив законність анулювання ліцензії російського онлайн-казино Pin-Up22.11.23, 18:25 • 14816 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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