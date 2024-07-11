Верховная Рада, как ожидается, может рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот на ближайшей пленарной неделе. Об этом сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Согласно предварительной повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект спикера #4201, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот - написал Железняк в Telegram.

"Очень правильная инициатива - буду поддерживать", - отметил Железняк.

Добавим, ожидается повторное второе чтение законопроекта, в прошлом его не смогли поддержать и отдали на доработку.

Детали

Законодательным актом предлагается, что на территории Украины исчисление времени будет осуществляться в соответствии с киевским временем, которое является единым для всей территории Украины.

Согласно законопроекту, киевское время - это время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.

По словам инициаторов, законопроект в частности направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Справочно

Стоит отметить, что украинцы неоднократно призывали власти отменить переход на зимнее и летнее время - прекратить "перекручивание стрелок" часов.

Добавим, после голосования Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать в качестве постоянного зимнее или летнее время.

Так, с 2021 года каждая страна, являющаяся членом Евросоюза, сможет сама выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.