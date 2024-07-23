Парламент поручил комитету Верховной рады по нацбезопасности и обороне безотлагательно законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№11379). Документом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных до 25-летнего возраста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Относительно моего законопроекта 11379 (отмена мобилизации ограниченно годных до 25 лет). Только что Рада дала протокольное поручение комитету, чтобы комитет по нацбезопасности НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО рассмотрел этот законопроект! Спасибо Сергею Власенко, который поднял этот вопрос - написал Гончаренко.

Дополнение

Сейчас мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.



Документом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с целью исправления коллизии и уточнения нормы о мобилизации граждан в возрасте до 25 лет исключительно с их согласия, а также уменьшения рисков или предотвращения коррупционных действий со стороны представителей ТЦК и СП.

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