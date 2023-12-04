Открытие "Угринова" для пустых грузовиков можно расценивать как первый шаг для разблокировки - пограничники
Киев • УНН
Украина открыла пограничный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонны как первый шаг к разблокированию, выделив отдельные полосы движения для этих транспортных средств, чтобы уменьшить очереди
Договоренность о пересечении границы из Украины в Польшу пустыми грузовиками весом более 7,5 тонны через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" является первым шагом к решению ситуации с блокированием ПП. Это в понедельник во время брифинга подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондентка УНН.
На вопрос, можно ли говорить о том, что открытие КПП "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков является первым шагом для решения ситуации с польскими перевозчиками, Демченко ответил: "Собственно да".
Это одна из договоренностей, которая была достигнута для того, чтобы это направление использовать для пропуска пустых транспортных средств весом более 7,5 тонн, что позволит в дальнейшем и разграничить очереди, уменьшить, возможно, очереди, потому что есть и другие договоренности, которые нужно внедрить. Я надеюсь, что они будут выполнены в течение ближайших дней
Детали
Сегодня в 1 ночи оформление пустых грузовиков на ПП "Угринов-Долгобичув" начало осуществляться. По состоянию на 7 утра, около 30 грузовиков последовало на выезд из Украины. В целом в очередях находилось около 60 транспортных средств. Для грузовиков выделена отдельная полоса движения, дальнобойщики пересекают границу в порядке живой очереди.
Также Демченко добавил, что следующей договоренностью между Украиной и польскими забастовщиками является создание отдельных полос в системе "єЧерга" для пустых грузовых транспортных средств, которые будут следовать на выезд Украины через пункты пропуска "Ягодин" и "Краковец".
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Открытие "Угринова" для пустых грузовиков можно расценивать как первый шаг для разблокировки - пограничники
Украина открыла пограничный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонны как первый шаг к разблокированию, выделив отдельные полосы движения для этих транспортных средств, чтобы уменьшить очереди.
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