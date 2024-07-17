Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры.

Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железянка и карточку законопроекта №11057.

Детали

№11057 - закон об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro. За основу (276) - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, предлагается обязать всех заказчиков строительных работ обнародовать договор о закупке и все приложения к нему, а также документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы - в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

Неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, являются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы - говорится в проекте закона.

Также отмечается, что в документах, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы, обязательно должна указываться следующая информация: наименование (с характеристиками), единица измерения, количество, отпускная цена, а также стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы. Такие документы могут содержать другую дополнительную информацию.

Напомним,

Кабинет министр принял постановление, которое позволит закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Ранее можно закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства.