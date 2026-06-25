Отдохнули на Шацких озерах и получили сыпь на коже - что происходит на популярном курорте

После купания в озерах Свитязь и Песочное, известных как Шацкие озера, на Волыни взрослые отдыхающие и их дети начали массово жаловаться на неизвестные высыпания на теле. Своими историями об испорченном отдыхе люди делятся в соцсети Threads.

Украинцы выдвигают самые разнообразные версии: от загрязненной технической воды до аллергии на лягушачью икру и появления неизвестного инфекционного заболевания на пляжах озер. Дирекция Шацкого национального природного парка в свою очередь утверждает: воду в озерах проверили, она соответствует всем лабораторным нормативам.

В сложившейся ситуации разобрался УНН.

Вышли из воды, и тело покрылось красной сыпью: как людям испортили отдых на природе

Истории о неудачном и совершенно испорченном отдыхе на любимых озерах, куда приезжали отдыхать чуть ли не каждый год, украинцы рассказали в Threads. Они очень похожи между собой: люди выбирали пляж, в безопасности которого были уверены, купались в воде, а через несколько минут после выхода на берег тело покрывалось странными зудящими красными точками.

Вот что написали люди о своем негативном опыте:

После ночи появились высыпания, они больше и их больше.

Вчера после купания в озере появились высыпания и зуд. После антигистаминных все прошло.

Дети вчера плакали на пляже из-за зуда.

9 лет назад, когда я последний и первый раз была на Свитязе, мы сбежали оттуда из-за этого.

На выходных были в Ильичевке (урочище Ильичевка – еще одна популярная зона отдыха на Волынском поозерье, - ред.). Обсыпало ребенка с ног до головы, наверное, на мелководье плескалась. И у мужа по колени все обсыпало тоже, потому что как раз за ней смотрел. Я заходила сразу на глубину, так пару прыщиков по ногам. Выглядит страшно.

Сыпь очень чешется и рассыпается по телу каждый день. Наверное, что-то с водой не так...

Однако есть отдыхающие, которым повезло немного больше. Люди тоже приехали купаться на Шацкие озера, но кожных высыпаний после этого не получили.

"Мы были в воскресенье, купались, и все окей", – написала пользовательница соцсети Екатерина.

А женщина под ником selena_mantra поделилась положительными впечатлениями от отдыха в урочище Гушово. Говорит, что аллергия никому из ее компании не докучала:

"Отдыхали возле урочища Гушово (недалеко — центральный пляж). Никого ничего не кусало, не обсыпало и не чешется. Местность открытая, вода прозрачная, даже комаров не много было вообще".

Мертвая рыба, насекомые, водные паразиты и икринки лягушек: украинцы высказали свои версии событий на Свитязе

Люди, пострадавшие от неизвестной аллергии после купания, пытались самостоятельно понять, что случилось на озере и почему любимая локация вдруг стала опасной.

Среди версий были такие:

водяные блохи;

лягушачья икра;

низкое качество воды, которая была мутной и воняла;

церкариоз (реакция кожи после купания в пресной стоячей воде. Его вызывают церкарии – микроскопические личинки паразитов водоплавающих птиц);

инфекция от мертвой рыбы, которую люди заметили в водоемах;

песчаные блохи;

клопы в жилье, где останавливались туристы;

водяная чесотка.

Люди активно дискутируют по этому поводу в соцсетях, но пока к общему выводу не пришли.

Что говорит дирекция Шацкого нацпарка

В Шацком национальном природном парке в связи с распространением в сети информации о высыпаниях после купания сообщили, что вода в местах массового отдыха на озерах Свитязь и Песочное соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Информацию разместили на своем официальном сайте.

В короткой заметке пресс-служба нацпарка отметила, что все исследованные микробиологические показатели находятся значительно ниже допустимых нормативов.

В то же время там объяснили, что раздражение у людей, которые купались в озерах, могли возникнуть как реакция на отдельные природные сезонные явления, характерные для пресноводных водоемов в период длительной жары. Пресс-служба отдельно акцентировала, что такие случаи не свидетельствуют о загрязнении воды.

Контекст

Ранее в соцсетях и медиа не было сообщений о массовых жалобах именно на высыпания после купания в озере Свитязь.

Они стартовали в конце июня 2026 года с одного из постов в Threads, который собрал около 108 комментариев от пользователей со схожими жалобами после купания в Свитязе и других водоемах Шацкого поозерья.

Специалисты связывают это явление с возможным церкариозом, который не является уникальным для региона. В научном сборнике Шацкого национального природного парка за 2024 год говорится, что проявления церкариозного дерматита — одна из проблем озера Песочное. Кроме того, в материалах сборника отмечают, что трихобильгарциозный церкариоз распространен в Украине, а его очаги чаще всего встречаются на Украинском Полесье, в частности в пределах Шацкого НПП, в заросшей водной растительностью литорали озер Черное и Люцимер.

Шацкие озера: что о них нужно знать

Шацкие озера — одна из крупнейших озерных групп Украины, расположенная в Волынской области в пределах Шацкого национального природного парка. На территории парка насчитывается 23 озера общей площадью около 6400 га.

Самым известным среди них является озеро Свитязь — самое большое озеро Шацкого поозерья и самое глубокое озеро Украины. Его максимальная глубина достигает 58,4 м. Среди других известных водоемов — Песочное, Пулемецкое, Люцимер, Луки-Перемут, Крымное и Соминец.

Шацкие озера имеют важное природоохранное и рекреационное значение. Территория парка сочетает озера, леса, болота и луга, а также является местом гнездования и сезонной миграции птиц. В летний сезон озера, в частности Свитязь и Песочное, являются популярными местами отдыха, купания, рыбалки и экотуризма.