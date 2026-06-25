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Отдохнули на Шацких озерах и получили сыпь на коже - что происходит на популярном курорте

Киев • УНН

 • 412 просмотра

После купания в озерах Свитязь и Песочное у людей появляются зудящие высыпания. Дирекция нацпарка утверждает, что вода соответствует нормам, а раздражение связывают с природными сезонными явлениями.

Отдохнули на Шацких озерах и получили сыпь на коже - что происходит на популярном курорте

После купания в озерах Свитязь и Песочное, известных как Шацкие озера, на Волыни взрослые отдыхающие и их дети начали массово жаловаться на неизвестные высыпания на теле.  Своими историями об испорченном отдыхе люди делятся в соцсети Threads. 

Украинцы выдвигают самые разнообразные версии: от загрязненной технической воды до аллергии на лягушачью икру и появления неизвестного инфекционного заболевания на пляжах озер. Дирекция Шацкого национального природного парка в свою очередь утверждает: воду в озерах проверили, она соответствует всем лабораторным нормативам.  

В сложившейся ситуации разобрался УНН.

Вышли из воды, и тело покрылось красной сыпью: как людям испортили отдых на природе  

Истории о неудачном и совершенно испорченном отдыхе на любимых озерах, куда приезжали отдыхать чуть ли не каждый год, украинцы рассказали в Threads. Они очень похожи между собой: люди выбирали пляж, в безопасности которого были уверены, купались в воде, а через несколько минут после выхода на берег тело покрывалось странными зудящими красными точками.  

Вот что написали люди о своем негативном опыте:

  • После ночи появились высыпания, они больше и их больше.
    • Вчера после купания в озере появились высыпания и зуд. После антигистаминных все прошло.
      • Дети вчера плакали на пляже из-за зуда.
        • 9 лет назад, когда я последний и первый раз была на Свитязе, мы сбежали оттуда из-за этого. 
          • На выходных были в Ильичевке (урочище Ильичевка – еще одна популярная зона отдыха на Волынском поозерье, - ред.). Обсыпало ребенка с ног до головы, наверное, на мелководье плескалась. И у мужа по колени все обсыпало тоже, потому что как раз за ней смотрел. Я заходила сразу на глубину, так пару прыщиков по ногам. Выглядит страшно.
            • Сыпь очень чешется и рассыпается по телу каждый день. Наверное, что-то с водой не так...

              Однако есть отдыхающие, которым повезло немного больше. Люди тоже приехали купаться на Шацкие озера, но кожных высыпаний после этого не получили.  

              "Мы были в воскресенье, купались, и все окей", – написала пользовательница соцсети Екатерина.  

              А женщина под ником selena_mantra поделилась положительными впечатлениями от отдыха в урочище Гушово. Говорит, что аллергия никому из ее компании не докучала:

              "Отдыхали возле урочища Гушово (недалеко — центральный пляж). Никого ничего не кусало, не обсыпало и не чешется. Местность открытая, вода прозрачная, даже комаров не много было вообще".

              Мертвая рыба, насекомые, водные паразиты и икринки лягушек: украинцы высказали свои версии событий на Свитязе 

              Люди, пострадавшие от неизвестной аллергии после купания, пытались самостоятельно понять, что случилось на озере и почему любимая локация вдруг стала опасной. 

              Среди версий были такие:

              • водяные блохи;
                • лягушачья икра;
                  • низкое качество воды, которая была мутной и воняла;
                    • церкариоз (реакция кожи после купания в пресной стоячей воде. Его вызывают церкарии – микроскопические личинки паразитов водоплавающих птиц);
                      • инфекция от мертвой рыбы, которую люди заметили в водоемах;
                        • песчаные блохи;
                          • клопы в жилье, где останавливались туристы;
                            • водяная чесотка.  

                              Люди активно дискутируют по этому поводу в соцсетях, но пока к общему выводу не пришли.  

                              Что говорит дирекция Шацкого нацпарка 

                              В Шацком национальном природном парке в связи с распространением в сети информации о высыпаниях после купания сообщили, что вода в местах массового отдыха на озерах Свитязь и Песочное соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Информацию разместили на своем официальном сайте. 

                              В короткой заметке пресс-служба нацпарка отметила,  что все исследованные микробиологические показатели находятся значительно ниже допустимых нормативов.

                              В то же время там объяснили, что раздражение у людей, которые купались в озерах, могли возникнуть как реакция на отдельные природные сезонные явления, характерные для пресноводных водоемов в период длительной жары. Пресс-служба отдельно акцентировала, что такие случаи не свидетельствуют о загрязнении воды.

                              Контекст 

                              Ранее в соцсетях и медиа не было сообщений о массовых жалобах именно на высыпания после купания в озере Свитязь. 

                              Они стартовали в конце июня 2026 года с одного из постов в Threads, который собрал около 108 комментариев от пользователей со схожими жалобами после купания в Свитязе и других водоемах Шацкого поозерья.

                              Специалисты связывают это явление с возможным церкариозом, который не является уникальным для региона. В научном сборнике Шацкого национального природного парка за 2024 год говорится, что проявления церкариозного дерматита — одна из проблем озера Песочное. Кроме того, в материалах сборника отмечают, что трихобильгарциозный церкариоз распространен в Украине, а его очаги чаще всего встречаются на Украинском Полесье, в частности в пределах Шацкого НПП, в заросшей водной растительностью литорали озер Черное и Люцимер. 

                              Шацкие озера: что о них нужно знать 

                              Шацкие озера — одна из крупнейших озерных групп Украины, расположенная в Волынской области в пределах Шацкого национального природного парка. На территории парка насчитывается 23 озера общей площадью около 6400 га.

                              Самым известным среди них является озеро Свитязь — самое большое озеро Шацкого поозерья и самое глубокое озеро Украины. Его максимальная глубина достигает 58,4 м. Среди других известных водоемов — Песочное, Пулемецкое, Люцимер, Луки-Перемут, Крымное и Соминец.

                              Шацкие озера имеют важное природоохранное и рекреационное значение. Территория парка сочетает озера, леса, болота и луга, а также является местом гнездования и сезонной миграции птиц. В летний сезон озера, в частности Свитязь и Песочное, являются популярными местами отдыха, купания, рыбалки и экотуризма.

                              Александра Василенко

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