Отбор Евро-2024: Украина объявила стартовый состав на финал плей-офф против Исландии

Сборная Украины объявила стартовый состав на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 16. Виталий Мыколенко, 22. Николай Матвиенко (к), 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 14. Владимир Бражко, 8. Руслан Малиновский, 7. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерий Бондарь, 20. Александр Зубков, 21. Александр Тымчик.

По данным УАФ, из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.

Напомним

Сегодня в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Исландии (начало - в 21:45 по киевскому времени).

Сегодня на трибунах стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" ожидается около 34 000 болельщиков. 460 из них будут поддерживать сборную Исландии.

Безопасность и порядок непосредственно на матче будут обеспечивать 330 полицейских, 230 представителей частной охранной фирмы, а также 637 стюардов.