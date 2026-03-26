От вражеского удара по Виннице погиб выдающийся ученый Борис Авксентюк

В результате атаки российского "шахеда" на Винницу оборвалась жизнь доктора технических наук, профессора Бориса Авксентюка. Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.

По словам главы Винницкой ОВА, Борис Авксентюк много лет посвятил науке и преподавательской работе. Работал профессором в Винницком торгово-экономическом институте, был членом ученого совета заведения, воспитал не одно поколение студентов.

Его знали как глубокого ученого и талантливого исследователя в сфере теплофизики. Автор более 160 научных и учебно-методических работ, он внес весомый вклад в развитие исследований процессов тепло- и массообмена. Коллеги вспоминают Бориса Авксентюка как настоящего интеллигента, человека большой культуры, мудрости и достоинства