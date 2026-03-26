Від ворожого удару по Вінниці загинув видатний науковець Борис Авксентюк
Київ • УНН
Унаслідок ворожої атаки загинув відомий науковець у сфері теплофізики Борис Авксентюк. Професор присвятив життя науці та виховав покоління студентів.
Унаслідок атаки російського "шахеда" на Вінницю обірвалося життя доктора технічних наук, професора Бориса Авксентюка. Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає УНН.
Деталі
За словами голови Вінницької ОВА, Борис Авксентюк багато років присвятив науці та викладацькій роботі. Працював професором у Вінницькому торговельно-економічному інституті, був членом вченої ради закладу, виховав не одне покоління студентів.
Його знали як глибокого науковця і талановитого дослідника у сфері теплофізики. Автор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, він зробив вагомий внесок у розвиток досліджень процесів тепло- і масообміну. Колеги згадують Бориса Авксентюка як справжнього інтелігента, людину великої культури, мудрості та гідності
Вона також висловила співчуття рідним, близьким, колегам і студентам Бориса Авксентюка.
