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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От простоя добычи газа на Сахалинском месторождении бюджет потерял примерно 3 млрд грн

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 15:30  •  10878 просмотра

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АРМА сообщает о миллиардных потерях из-за прекращения добычи на Сахалинском месторождении. Агентство обратилось к правоохранителям для привлечения виновных к ответственности и восстановления лицензии на добычу.

Сумма убытков из-за простоя добычи углеводородов Сахалинского месторождения может оцениваться примерно в 3 миллиарда гривен. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, передает УНН

"За простой добычи углеводородов Сахалинского месторождения должны понести ответственность. Нацагентство уже в сотрудничестве с правоохранительными органами. Вчера, решением Шестого апелляционного административного суда, лицензия на добычу газа на Сахалинском месторождении была восстановлена, что стало значительной победой АРМА в интересах государства. Однако, государство уже понесло миллиардные потери из-за прекращения добычи углеводородов", - написала Дума.

Она отметила, что ответственные за этот вред национальным интересам должны понести справедливую ответственность.

"АРМА уже обратилось в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности", - сообщила Дума.

Также она отметила, что аннулирование специального разрешения на добычу газа в декабре прошлого года было не только нарушающим национальные интересы, но и привело к значительным убыткам для государства.

"Только по договору управления с АРМА в государственный бюджет могло поступить еще минимум 1 миллиард гривен, а также налоги и другие местные сборы. Общая сумма убытков может оцениваться примерно в 3 миллиарда гривен. Агентством уже было внесено соответствующее заявление в правоохранительные органы", - сообщила Дума.

Кроме того, по ее словам, в связи с этим, вчера также было вынесено отдельное постановление суда в отношении Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр), направленное в Службу безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис Генерального прокурора (ОГП).

Она сообщила, что в то же время, в четверг, 8 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет рассматривать заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА. Агентство готово к этому заседанию и будет продолжать отстаивать интересы государства.

"АРМА обеспечит все необходимые меры и сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения поступлений в госбюджет за счет управления арестованными активами", - добавила Дума.

Щоб не допустити видобутку корисних копалин у заповідниках: в Україні напрацюють механізм1 мая 2024, 12:52 • 16551 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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