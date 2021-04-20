Освистали перед матчем: клуб Суперлиги упустил победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Лидсе на стадионе "Элланд Роуд" состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги с участием "Лидс Юнайтед" и одного из основателей Европейской Суперлиги - "Ливерпуля", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Что известно
"Мерсисайдцы" открыли счет на 31 минуте усилиями Мане. Однако гол испанского защитника (87) Льоренте помог "Лидсу" избежать поражения - 1:1.
Детали
Перед началом поединка игроки и тренеры мерсисайдцев были освистаны фанатами, которые собрались у домашнего стадиона "Лидса". Кроме этого, поклонники команды Марсело Бьелсы скандировали оскорбления в адрес команды гостей.
Примечательно, что игроки "Лидса" вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов и надписями "Заслужите" и "Футбол для фанатов", выразив несогласие с созданием Суперлиги.
Дополнение
"Ливерпуль" после трех подряд поражений впервые потерял очки в чемпионате и с 53 баллами идет 6-м. "Лидс" занимает 10-ю строчку (46).
Добавим
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