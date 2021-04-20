Плювок в обличчя: президент УЄФА звинуватив керівника “Манчестер Юнайтед” у лицемірстві

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Чеферін рішуче засудив “ганебні” пропозиції про створення нової європейської Суперліги, назвавши їх “плювком в обличчя всім любителям футболу”.

“Це нісенітниця, а не проект. Ця ідея — плювок в обличчя всім любителям футболу і нашому суспільству. Ми не дозволимо їм забрати це у нас. Я 24 роки працював юристом в кримінальних справах, але ніколи не бачив таких людей. Вудворд подзвонив мені в минулий четвер і сказав, що він дуже задоволений нашими реформами і повністю їх підтримує. Очевидно, до того моменту він уже поставив свій підпис десь ще”, — зізнався Чеферін.

Що передувало цьому

УЄФА пообіцяв закрити для гравців Суперліги можливість брати участь у чемпіонатах світу та Європи.