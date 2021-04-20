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Плевок в лицо: президент УЕФА обвинил руководителя "Манчестер Юнайтед" в лицемерии

Плевок в лицо: президент УЕФА обвинил руководителя "Манчестер Юнайтед" в лицемерии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент УЕФА Александр Чеферин осудил создание Суперлиги по футболу и обвинил исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда в лицемерии, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".

Детали

Чеферин решительно осудил “позорные” предложения о создании новой европейской Суперлиги, назвав их “плевком в лицо всем любителям футбола”.

“Это чушь, а не проект. Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им забрать это у нас. Я 24 года работал юристом по уголовным делам, но никогда не видел таких людей. Вудворд позвонил мне в прошлый четверг и сказал, что он очень доволен нашими реформами и полностью их поддерживает. Очевидно, к тому моменту он уже поставил свою подпись где-то еще ”, - признался Чеферин.

Что предшествовало этому

УЕФА пообещал закрыть для игроков Суперлиги возможность участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Украинские Национальные Новости

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