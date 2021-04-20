Освистали перед матчем: клуб Суперліги втратив перемогу в АПЛ

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Лідсі на стадіоні "Елланд Роуд" відбувся матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги за участі "Лідс Юнайтед" та одного із засновників Європейської Суперліги – "Ліверпуля", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Що відомо

"Мерсисайдці" відкрили рахунок на 31 хвилині зусиллями Мане. Однак гол іспанського захисника (87) Льоренте допоміг "Лідсу" уникнути поразки – 1:1.

Деталі

Перед початком поєдинку гравці і тренери мерсисайдців були освистані фанатами, які зібралися біля домашнього стадіону "Лідса". Крім цього, шанувальники команди Марсело Б'єлси скандували образи на адресу команди гостей.

Примітно, що гравці "Лідса" вийшли на передматчеву розминку в футболках з логотипом Ліги чемпіонів і написами "Заслужите" і "Футбол для фанатів", виразивши незгоду із створенням Суперліги.

Доповнення

"Ліверпуль" після трьох поспіль поразок вперше втратив очки в чемпіонаті і з 53 балами йде 6-м. "Лідс" посідає 10-й рядок (46).

Додамо

Президент УЄФА звинуватив керівника “Манчестер Юнайтед” у лицемірстві.

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