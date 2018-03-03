Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В 2017 году проведено осовременивание пенсий для почти 90% общей численности пенсионеров в Украине. Об этом сообщил во время годового публичного отчета председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году проведено осовременивание пенсий для 10,2 млн пенсионеров (почти 90% их общей численности)", - сообщил он.
Как добавил А.Зарудный, в прошлом году также были назначены 384,3 тысячи новых пенсий.
Напомним, средний размер пенсии в прошлом году вырос на 652,15 грн (35,7%) - с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года.