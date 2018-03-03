Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів отримали підвищені виплати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У 2017 році проведено осучаснення пенсій для майже 90% загальної чисельності пенсіонерів в Україні. Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році проведено осучаснення пенсій для 10,2 млн пенсіонерів (майже 90% їх загальної чисельності)", - повідомив він.
Як додав О.Зарудний, минулого року також було призначено 384,3 тисячі нових пенсій.
Нагадаємо, середній розмір пенсії минулого року зріс на 652,15 грн (35,7%) - з 1828,31 грн станом на 1 січня 2017 року до 2480,46 грн станом на 1 січня 2018 року.