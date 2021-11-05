Последнее селфи: в Бельгии женщина сорвалась 30-метровой высоты при попытке сфотографироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В бельгийской провинции Люксембург 33-летняя Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале. Ее тело обнаружили спасатели, в составе полиции, аквалангистов и пожарных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
Сообщается, что женщина поскользнувшись сорвалась с обрыва возле поселка Надрин в провинции Люксембург и упала в реку Урт. Ее тело обнаружили спасатели, в составе полиции, пожарных и аквалангистов. Муж Зои Йоери Янссен, рассказал, что они отправились в путешествие по Европе на своем фургоне. Зои попросила мужа присмотреть за их собаками, а сама пошла к скале. Когда Янссен повернулся к ней, на месте никого не было. Единственное, что он успел увидеть — облако пыли над обрывом.
“Фотографирование было ее страстью. Я сразу разблокировал ее телефон и увидел, что она сделала фото на краю скалы. Ее последнее селфи", - отметил мужчина.
Напомним
В Испании 26-летняя украинка захотела сделать селфі на фоне пляжа Леванте, и сорвавшись с перил, упала в море.