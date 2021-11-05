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Останнє селфі: у Бельгії жінка зірвалася 30-метрової висоти при спробі сфотографуватись

Київ • УНН

 • 25053 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У бельгійській провінції Люксембург 33-річна Зої Снукс впала з 30-метрової висоти при спробі зробити селфі на скелі. Її тіло виявили рятувальники, у складі поліції, аквалангістів та пожежників. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

Останнє селфі: у Бельгії жінка зірвалася 30-метрової висоти при спробі сфотографуватись

Деталі

Повідомляється, що жінка послизнувшись зірвалася з обриву біля селища Надрін в провінції Люксембург і впала в річку Урт. Її тіло виявили рятувальники, у складі поліції, пожежників та аквалангістів. Чоловік Зої Йоері Янссен, розповів, що вони вирушили в подорож Європою на своєму фургоні. Зої попросила чоловіка доглянути за їхніми собаками, а сама пішла до скелі. Коли Янссен повернувся до неї, на місці нікого не було. Єдине, що він встиг побачити — хмару пилу над обривом.

“Фотографування було її пристрастю. Я відразу розблокував її телефон і побачив, що вона зробила фото на краю скелі. Її останнє селфі”, — зазначив чоловік.

Нагадаємо

В Іспанії 26-річна українка захотіла зробити селфі на фоні пляжу Леванте, і зірвавшись з перил, впала в море.

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