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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 11094 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100626 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102619 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102918 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117262 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103586 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106007 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Последний визит консула к Павлу Грибу длился 7 минут - отец

Последний визит консула к Павлу Грибу длился 7 минут - отец

Киев  •  УНН

 • 16740 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская сторона ограничила все контакты незаконно заключенного украинца Павла Гриба с внешним миром. Даже последний визит консула продлился, по решению следователя, всего 7 минут. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал отец Павла Игорь Гриб.

По словам Игоря Гриба, консул может посетить Павла раз в месяц.

“Консул посещал Павла три раза и в последний визит встреча длилась 7 минут”, — рассказал отец задержанного украинца.

По словам Игоря Гриба, решение о длительности и часто визитов принимает следователь.

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Родители же уже три месяца не общались с сыном и не знают о реальном состоянии его здоровья.

Игорь Гриб сообщил, что мать Павла поедет в сопровождении консулов на следующее судебное заседание, которое должно состояться 19 декабря в Краснодаре, и там надеется перекинутся с сыном хоть парой слов. Но пока, по словам отца Павел Гриб в полной изоляции и никаких контактов с семье ему не позволили.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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В тоже время остается неясным вопрос о состоянии здоровья украинца и оказание ему надлежащей медицинской помощи.

Родители задержанного уже обратились в Европейский суд по правам человека, однако и после этого российская сторона не предоставила полной информации о состоянии Гриба. Украинский Омбудсмен уже дважды обращался к российской коллеге, однако ситуация остается не решенной.

Больше читайте завтра на УНН в эксклюзивном интервью Игоря Гриба.

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