Последний визит консула к Павлу Грибу длился 7 минут - отец

По словам Игоря Гриба, консул может посетить Павла раз в месяц.

“Консул посещал Павла три раза и в последний визит встреча длилась 7 минут”, — рассказал отец задержанного украинца.

По словам Игоря Гриба, решение о длительности и часто визитов принимает следователь.

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Родители же уже три месяца не общались с сыном и не знают о реальном состоянии его здоровья.

Игорь Гриб сообщил, что мать Павла поедет в сопровождении консулов на следующее судебное заседание, которое должно состояться 19 декабря в Краснодаре, и там надеется перекинутся с сыном хоть парой слов. Но пока, по словам отца Павел Гриб в полной изоляции и никаких контактов с семье ему не позволили.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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В тоже время остается неясным вопрос о состоянии здоровья украинца и оказание ему надлежащей медицинской помощи.

Родители задержанного уже обратились в Европейский суд по правам человека, однако и после этого российская сторона не предоставила полной информации о состоянии Гриба. Украинский Омбудсмен уже дважды обращался к российской коллеге, однако ситуация остается не решенной.

Больше читайте завтра на УНН в эксклюзивном интервью Игоря Гриба.