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Останній візит консула до Павла Гриба тривав 7 хвилин - батько

Останній візит консула до Павла Гриба тривав 7 хвилин - батько

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російська сторона обмежила всі контакти незаконно ув'язненого українця Павла Гриба із зовнішнім світом. Навіть останній візит консула тривав, за рішенням слідчого, лише 7 хвилин. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів батько Павла Ігор Гриб.

За словами Ігоря Гриба, консул може відвідати Павла раз на місяць.

"Консул відвідував Павла три рази і в останній візит зустріч тривала 7 хвилин", - розповів батько затриманого українця.

За словами Ігоря Гриба, рішення про тривалість і частоту візитів приймає слідчий.

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Батьки ж уже три місяці не спілкувалися з сином і не знають про реальний стан його здоров'я.

Ігор Гриб повідомив, що мати Павла поїде в супроводі консулів на наступне судове засідання, яке має відбутися 19 грудня в Краснодарі, і там сподівається перекинуться з сином хоч кількома словами. Але поки, за словами батька, Павло Гриб в повній ізоляції і ніяких контактів з сім'єю йому не дозволили.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Гриб утримується в Краснодарському СІЗО в РФ. У РФ Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

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У той же час залишається неясним питання про стан здоров'я українця і надання йому належної медичної допомоги.

Батьки затриманого вже звернулися до Європейського суду з прав людини, однак і після цього російська сторона не надала повної інформації про стан Гриба. Український Омбудсмен вже двічі звертався до російської колеги, однак ситуація залишається не вирішеною.

Більше читайте завтра на УНН в ексклюзивному інтерв'ю Ігоря Гриба.

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