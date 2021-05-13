Личную коллекцию модельера Кендзо Такада продали с аукциона в Париже почти за 2,5 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Личная коллекция покойного японского дизайнера и модельера Кендзо Такада, который основал марку Kenzo, продана в Париже с аукциона за 2,44 млн евро. Об этом сообщается в среду на сайте аукционного дома Artcurial, передает УНН.
Детали
Самым дорогим предметом, который ушел с торгов, стало портфолио Cadillac работы американского фотографа Уильяма Эгглстона. Альбом ушел с молотка за 46,8 тыс. евро. Также среди проданных предметов искусства — поднос из лакированного черного дерева (42,9 тыс. евро) работы японского мастера Кацу Хаманака, деревянный конь (41,6 тыс. евро), сделанный около 2 тыс. лет назад в Китае в период правления династии Хань, и автопортрет Кендзо (20,8 тыс. евро).
Всего на торги были выставлены 550 предметов искусства и элементов интерьера, включая дизайнерская мебель, сервизы и наборы посуды.
Напомним
Кендзо Такада умер в прошлом году во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом.