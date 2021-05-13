Особисту колекцію модельєра Кендзо Такада продали з аукціону в Парижі майже за 2,5 млн євро

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Найдорожчим предметом, що пішов з торгів, стало портфоліо Cadillac роботи американського фотографа Вільяма Егглстона. Альбом пішов з молотка за 46,8 тис. євро. Також серед проданих предметів мистецтва - піднос з лакованого чорного дерева (42,9 тис. євро) роботи японського майстра Кацу Хаманакі, дерев'яний кінь (41,6 тис. євро), зроблена близько 2 тис. років тому в Китаї в період правління династії Хань, і автопортрет Кендзо (20,8 тис. євро).

Всього на торги були виставлені 550 предметів мистецтва та елементів інтер'єру, включаючи дизайнерські меблі, сервізи та набори посуду.

Нагадаємо

Кендзо Такада помер в минулому році у Франції у віці 81 року після зараження коронавірусом.