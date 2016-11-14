Основные магистрали и мосты Киева очищены от снега - В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Основные магистрали и мосты Киева очищены от снега, город возвращается к нормальной жизни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе городского головы Киева.
"В Киеве 1667 км дорог и нам нужно было убрать их в очень короткий срок. Могу сказать, что ключевые транспортные магистрали, трассы, мосты очищены от снега, посыпаны песком и солью. Остается убрать дворы и маленькие улицы. Но главное - город возвращается к привычному ритму жизни", - отметил мэр Киева В.Кличко.
В.Кличко также добавил, что в уборке снега в столице задействовали 386 единиц только снегоуборочной техники.
Напомним, из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.