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15 марта, 19:03 • 110226 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152611 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128995 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122155 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107934 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103078 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99186 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основные магистрали и мосты Киева очищены от снега - В.Кличко

Основные магистрали и мосты Киева очищены от снега - В.Кличко

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Основные магистрали и мосты Киева очищены от снега, город возвращается к нормальной жизни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе городского головы Киева.

"В Киеве 1667 км дорог и нам нужно было убрать их в очень короткий срок. Могу сказать, что ключевые транспортные магистрали, трассы, мосты очищены от снега, посыпаны песком и солью. Остается убрать дворы и маленькие улицы. Но главное - город возвращается к привычному ритму жизни", - отметил мэр Киева В.Кличко.

В.Кличко также добавил, что в уборке снега в столице задействовали 386 единиц только снегоуборочной техники.

Напомним, из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.

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Киев

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