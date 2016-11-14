Основні магістралі і мости Києва очищені від снігу — В.Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Основні магістралі і мости Києва очищені від снігу, місто повертається до нормального життя. Про це УНН повідомили у прес-службі міського голови Києва.
“У Києві 1667 км доріг і нам потрібно було прибрати їх в дуже короткий термін. Можу сказати, що ключові транспортні магістралі, траси, мости очищені від снігу, посипані піском та сіллю. Залишається прибрати двори і маленькі вулиці. Але головне — місто повертається до звичного ритму життя”, — зазначив мер Києва В.Кличко.
В.Кличко також додав, що до прибирання снігу у столиці задіяли 386 одиниць тільки снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, через негоду в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими.