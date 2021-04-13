Оскар-2021: кто из звезд будет вручать награды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Американская киноакадемия назвала звезд, которые будут вручать золотые статуэтки лауреатам Оскара в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram-страницу Академии.
Детали
Так, в официальном сообщении отмечается, что среди актеров, принимающих участие в церемонии, есть Холли Берри, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Анджела Бассетт и другие.
Звезды будут объявлять победителей премии и вручать золотые статуэтки.
Церемония пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. По киевскому времени трансляция начнется в 1:00.
Напомним
В марте Академия кинематографических искусств и наук США объявила полный список номинаций на премию "Оскар".