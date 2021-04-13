Оскар-2021: хто з зірок вручатиме нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Американська кіноакадемія назвала зірок, які вручатимуть золоті статуетки лауреатам Оскара цьогоріч. Про це пише УНН з посиланням на Instagram-сторінку Академії.
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Так, в офіційному повідомленні зазначається, що серед акторів, які прийматимуть участь в церемонії, є Холлі Бері, Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Рене Зелвегер, Різ Уізерспун, Харрісон Форд, Анджела Бассетт тощо.
Зірки об’являтимуть переможців премії та вручатимуть золоті скульптурки.
Церемонія пройде в ніч з 25 на 26 квітня. За київським часом трансляція почнеться в 01:00.
Нагадаємо
В березні Академія кінематографічних мистецтв і наук США оголосила повний список номінацій на премію "Оскар".