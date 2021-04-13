Оскар-2021: хто з зірок вручатиме нагороди

Деталі

Так, в офіційному повідомленні зазначається, що серед акторів, які прийматимуть участь в церемонії, є Холлі Бері, Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Рене Зелвегер, Різ Уізерспун, Харрісон Форд, Анджела Бассетт тощо.

Зірки об’являтимуть переможців премії та вручатимуть золоті скульптурки.

Церемонія пройде в ніч з 25 на 26 квітня. За київським часом трансляція почнеться в 01:00.

Нагадаємо

В березні Академія кінематографічних мистецтв і наук США оголосила повний список номінацій на премію "Оскар".



