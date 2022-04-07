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Обманула на псевдоаренде более 30 беженцев: на Прикарпатье разоблачили аферистку

Киев • УНН

 • 112490 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киберполиция Ивано-Франковской области разоблачила 30-летнюю женщину, которая размещала в интернете фейковые объявления о сдаче в аренду жилья. Аферистка обманула более 30 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Обманула на псевдоаренде более 30 беженцев: на Прикарпатье разоблачили аферистку

Цитата

"Фигурантка в интернете размещала фейковые объявления о сдаче в аренду жилья на Прикарпатье. Главным условием была переплата на карточку. Однако получив деньги, злоумышленница не исполняла взятых на себя обязанностей

На крючок аферистки попали более 30 вынужденных переселенцев, которые уехали подальше от боевых действий. На псевдооренде женщина "заработала" около 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Детали 

Во время обыска в доме женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые она использовала в своей афере.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также злоумышленница привлекла к афере своего сожителя. Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения сообщнику.

Напомним

По данным ООН, по состоянию на 4 апреля из-за вторжения россии Украину покинуло более 4,2 млн человек.

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