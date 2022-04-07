Ошукала на псевдооренді понад 30 біженців: на Прикарпатті викрили аферистку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кіберполіція Івано-Франківської області викрила 30-річну жінку, яка розміщувала в інтернеті фейкові оголошення про надання в оренду житла. Аферистка ошукала понад 30 вимушених переселенців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.
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"Фігурантка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була передплата на картку. Однак отримавши гроші, зловмисниця не виконувала взятих на себе обов’язків
На гачок аферистки потрапили більше 30 вимушених переселенців, які поїхали подалі від бойових дій. На псевдооренді жінка "заробила" близько 50 тисяч гривень", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Під час обшуку в оселі жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські карти, які вона використовувала у своїй афері.
Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Також зловминиця залучила до афери свого співмешканця. Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри спільнику.
Нагадаємо
За даними ООН, станом на 4 квітня через вторгнення росії Україну покинуло понад 4,2 млн людей.