"Ощадбанк" решил перенести введение в действие решения о комиссии за оплату комуслуг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. "Ощадбанк" принял решение о переносе срока введения в действие решения по внедрению комиссии за принятие коммунальных платежей, чтобы разработать механизм, который позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения (получателей субсидий. Об этом говорится в заявлении банка, передает УНН.
"Ощадбанк" учитывает резонанс и масштабное общественное обсуждение вопроса оплаты за услуги банка по приему коммунальных платежей от населения и выражает готовность к широкой экспертной дискуссии ", - говорится в сообщении.
При этом в банке отметили, что законодательство закрепляет запрет банкам устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги на уровне ниже себестоимости операции. "Предложенный банком к установлению в кассе тариф в 3 грн является самым низким на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций", - добавили в учреждении.
"Украина подписала ряд международных соглашений, в том числе меморандум с МВФ и взяла на себя обязательства по осуществлению масштабных реформ. Помимо прочего меморандум предусматривает рыночные условия для работы госбанков и их коренное реформирование. Государственные банки, как и остальные государственных компаний, имеющих генерировать прибыли для бюджета. для государства, для 45 000 000 украинцев. Поэтому, к государственному "Ощадбанк", должно быть такое же отношение, как и к остальным государственным компаниям, которые реформируются", - отметили в банке.
При этом указано, что "Ощадбанк" "понимает свою социальную миссию, соблюдает требования законодательства и идет по пути реформ, определенным решениями правительства и внешним обязательствам государства".
"Именно поэтому, правлением Сбербанка принято решение о переносе срока введения в действие решения тарифного комитета по внедрению комиссии за принятие коммунальных платежей, с целью разработки с соответствующими органами государственной власти механизма, который позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения (получателей субсидий )", - добавили в банке.
Напомним, Президент П.Порошенко призвал "Ощадбанк" не брать комиссию за оплату комуслуг с 1 декабря.