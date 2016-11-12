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"Ощадбанк" вирішив перенести введення в дію рішення про комісію за оплату компослуг

"Ощадбанк" вирішив перенести введення в дію рішення про комісію за оплату компослуг

Київ • УНН

 • 21794 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. "Ощадбанк" прийняв рішення про перенесення терміну введення в дію рішення щодо впровадження комісії за прийняття комунальних платежів, аби розробити механізм, який дозволить залишити безплатною оплату комунальних послуг для найменш забезпечених верств населення (отримувачів субсидій. Про це йдеться у заяві банку, передає УНН.

“Ощадбанк" зважає на резонанс і масштабне суспільне обговорення питання сплати за послуги банку з прийому комунальних платежів від населення та висловлює готовність до широкої експертної дискусії", - йдеться у повідомленні.

При цьому у банку зазначили, що законодавство закріплює заборону банкам встановлювати комісійну винагороду за банківські послуги на рівні нижче собівартості операції. "Запропонований банком до встановлення в касі тариф у 3 грн є найнижчим на банківському ринку та має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій", - додали в установі.

"Україна підписала низку міжнародних угод, в тому числі меморандум із МВФ та взяла на себе зобов’язання щодо здійснення масштабних реформ. Окрім іншого меморандум передбачає ринкові умови для роботи держбанків та їх докорінне реформування. Державні банки, як і решта державних компаній, мають генерувати прибутки для бюджету. Для держави, для 45 мільйонів українців. Тож, до державного "Ощадбанку", має бути таке саме ставлення, як і до решти державних компаній, які реформуються", - зауважили в банку.

При цьому вказано, що "Ощадбанк" "розуміє свою соціальну місію, дотримується вимог законодавства та йде шляхом реформ, визначеним рішеннями уряду та зовнішніми зобов’язаннями держави".

"Саме тому, правлінням Ощадбанку прийнято рішення про перенесення терміну введення в дію рішення тарифного комітету щодо впровадження комісії за прийняття комунальних платежів, з метою опрацювання із відповідними органами державної влади механізму, який дозволить залишити безкоштовною оплату комунальних послуг для найменш забезпечених верств населення (отримувачів субсидій)", - додали у банку.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав "Ощадбанк" не брати комісію за оплату компослуг з 1 грудня.

Українські Національні Новини

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