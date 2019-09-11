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Оржель планирует внести постановление о анбандлинге на следующем заседании правительства

Оржель планирует внести постановление о анбандлинге на следующем заседании правительства

Киев  •  УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на следующем заседании Кабинета министров планирует внести на рассмотрение постановление о анбандлинге украинской ГТС. Об этом он заявил в Киеве во время конференции, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы говорили с премьер-министром, и мы представили модель анбандлинга", - сказал министр.

По его словам, по этому вопросу он уже работал с Министерством юстиции и стремится услышать позицию МВФ.

"Я верю, что мы на хорошей скорости, и мы пытаемся найти необходимое решение даже до 19 сентября - даты трехсторонних газовых переговоров - и я верю, что мы внесем понимание и форму анбандлинга целому рынку. У меня есть амбиция на следующем заседании Кабинета министров принять решение о анбандлинге, в виде постановления Кабинета министров, чтобы показать, что мы готовы с рабочими решениями", - заявил Оржель.

Напомним, Украина презентовала в ЕС новую модель отделения оператора ГТС.

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