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Україна презентувала в ЄС нову модель відокремлення оператора ГТС

Україна презентувала в ЄС нову модель відокремлення оператора ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українська сторона презентувала нову узгоджену модель відокремлення оператора ГТС і обговорила з представниками Єврокомісії кроки, які Україна планує здійснити для вчасного завершення анбандлінгу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міненерговугілля.

“Ми маємо надолужити час, згаяний у попередні два роки. Уряд і Нафтогаз готові докласти усіх необхідних зусиль, щоб у найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС у повній відповідності до вимог європейського законодавства”, — зазначив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, коментуючи результати зустрічі із віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем та заступником керівника директорату “Енергетика” Єврокомісії Клаусом-Дітером Борхардтом.

Нагадаємо, у Брюсселі віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович та члени ЄК зустрілись із міністром енергетики та охорони навколишнього середовища Олексієм Оржелем та керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

Раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією та Україною щодо газу. А у “Газпромі” заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною.

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