Украина презентовала в ЕС новую модель отделения оператора ГТС

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107871 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111658 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117812 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123782 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150122 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149914 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140642 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192927 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116829 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Украина презентовала в ЕС новую модель отделения оператора ГТС

Украина презентовала в ЕС новую модель отделения оператора ГТС

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя результаты встречи с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем и заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

Напомним, в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Шефчович и члены ЕК встретились с министром энергетики и охраны окружающей среды Алексеем Оржелем и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.

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