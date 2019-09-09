Украина презентовала в ЕС новую модель отделения оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя результаты встречи с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем и заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.
Напомним, в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Шефчович и члены ЕК встретились с министром энергетики и охраны окружающей среды Алексеем Оржелем и руководством НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.