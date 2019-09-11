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Оржель планує внести постанову про анбандлінг на наступному засіданні уряду

Оржель планує внести постанову про анбандлінг на наступному засіданні уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель на наступному засіданні Кабінету міністрів планує внести на розгляд постанову про анбандлінг української ГТС. Про це він заявив у Києві під час конференції, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні ми говорили з прем’єр-міністром, і ми представили модель анбандлінгу”, — сказав міністр.

З його слів, з цього питання він вже працював з Міністерством юстиції та прагне почути позицію МВФ.

“Я вірю, що ми на хорошій швидкості, і ми намагаємось знайти необхідне рішення навіть до 19 вересня — дати тристоронніх газових переговорів — і я вірю, що ми внесемо розуміння і форму анбандлінгу цілому ринку. У мене є амбіція на наступному засіданні Кабінету міністрів прийняти рішення про анбандлінг, у вигляді постанови Кабінету міністрів, щоб показати що ми готові з робочими рішеннями”, — заявив Оржель.

Нагадаємо, Україна презентувала в ЄС нову модель відокремлення оператора ГТС.

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