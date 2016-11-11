Организацией плана по дестабилизации ситуации в Украине руководит заместитель помощника В.Путина - СБУ

"Непосредственное руководство и реализацию этого плана осуществляет также известный как СБУ, так СВР его (помощника президента РФ В.Суркова - ред.) первый заместитель Ардзимба, а контакт с политическими движениями в нашей стране также отдельными общественными организациями, задействованными в акциях протеста как правило вслепую или за определенные финансовые вознаграждения, гражданин Армении Мартиросян ", - рассказал он.

По словам А.Дублика, спецслужбами зафиксированы отдельные выезды за пределы Украины в Россию организаторов этих акций как для получения финансирования, так конкретных инструкций и детализации конструкций.

Он также отметил, что враг рассчитывает на эффективность использования вслепую активности ряда общественных организаций, которые проводят ряд массовых акций как в столице, так и в регионах страны.

Как сообщал УНН, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" был возвращен в аэропорт Жуляны в Киеве из-за гражданина Армении Армена Мартиросяна. Он заявил, что будет подавать иск в суд Киева.